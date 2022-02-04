Ранее высказывались мнения, что на войну Украину внешние игроки сподвигнут не раньше августа, потому что в ноябре в США пройдут выборы в Сенат.
«Внутриполитический фактор в США имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее. Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить. Украина моя малая родина, мне больно об этом говорить, но это все равно ресурс и инструмент», — сказал Жилин.
Украина — это нож в руках других политических сил, и любое внешнеполитическое действие страны регулируется из-за рубежа, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.