Внутриполитическая обстановка в США имеет большое влияние на обстановку в зоне конфликта на Украине. Исходя из этого, можно сделать прогноз, заявил военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру

Ранее высказывались мнения, что на войну Украину внешние игроки сподвигнут не раньше августа, потому что в ноябре в США пройдут выборы в Сенат. «Голуби» в Конгрессе США разочарованы Байденом - Politico © CC0, Pixabay

«Внутриполитический фактор в США имеет большое значение для развития ситуации на Украине и вокруг нее. Если Байдену понадобится конфликт и победоносная войнушка, они могут это устроить. Украина моя малая родина, мне больно об этом говорить, но это все равно ресурс и инструмент», — сказал Жилин.

Украина — это нож в руках других политических сил, и любое внешнеполитическое действие страны регулируется из-за рубежа, заключил эксперт.

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