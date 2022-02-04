Озвучивались мнения, что военная верхушка Украины способна свергнуть президента Владимира Зеленского в случае угрозы полномасштабной войны с Россией. Это мнение прокомментировал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Свергнуть Зеленского на Украине не представляется возможным, так как центр управления страной находится в США. Только с "отмашки" из Вашингтона будет возможна смена власти в стране, уверен эксперт. Жилин рассказал о реальной угрозе, которую представляет Грузия © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Они могут позволить это сделать, только тогда, когда сочтут нужным сместить его. Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с Зеленским, завтра же по всей стране начнут жечь покрышки и он не продержится до конца суток. Но там нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность», — сказал Жилин.

Все спецслужбы Украины состоят из людей, которые присягнули США, проходили курсы повышения квалификации и возвращались назад. Суверенитета у этой страны нет, заключил собеседник издания.

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