Свергнуть Зеленского на Украине не представляется возможным, так как центр управления страной находится в США. Только с "отмашки" из Вашингтона будет возможна смена власти в стране, уверен эксперт.
«Они могут позволить это сделать, только тогда, когда сочтут нужным сместить его. Если в недрах центра принятия решений возникнет вопрос, что надо кончать с Зеленским, завтра же по всей стране начнут жечь покрышки и он не продержится до конца суток. Но там нет кого-то, кто взял бы на себя такую ответственность», — сказал Жилин.
Все спецслужбы Украины состоят из людей, которые присягнули США, проходили курсы повышения квалификации и возвращались назад. Суверенитета у этой страны нет, заключил собеседник издания.
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