Потенциал защиты граждан РФ в Донбассе должен быть настолько высок, чтобы он не зависел от решений в Киеве и Вашингтоне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Александр Жилин

Вопрос защиты россиян в Донбассе не должен зависеть от возможного наступления украинских войск, подчеркнул эксперт. Жилин раскрыл правду о размещении российских ракет в Латинской Америке © Twitter, Александр Жилин

«Мы должны стабильно обеспечивать безопасность граждан. Нам должно быть до лампочки, будут они наступать или не будут. Если они вдруг решаться физически уничтожить граждан РФ, это будет для них катастрофой», — сказал Жилин.

Собеседник издания напомнил о своей работе с генералом Лебедем в Приднестровье — известный военачальник жёстко предостерёг молдавские войска от поползновений в сторону непризнанной республики.

Этот опыт может быть повторён — соседям России будет доведён недвусмысленный сигнал о том, что "шутки закончились", заключил эксперт.

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