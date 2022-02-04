По-настоящему жёстких санкций против России Запад не введёт - это противоречит их собственным интересам, уверен военный эксперт Александр Жилин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

С санкциями Запада в отношении России обойдется без крайностей — благодаря тому, что российская элита держит капиталы в западных банках, убеждён эксперт. Хитрый план. Зачем США придумали «российское вторжение» на Украину © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

«Я бывал в Ираке, у меня была возможность лично убедиться, что такое реальные санкции. Когда я туда приехал, я увидел, в каком состоянии страна и уровень жизни народа…Поэтому я думаю, что обойдется без крайностей. Американцам это тоже не очень выгодно. Наша замечательная элита держит деньги в западных банках, а это сумасшедшие деньги и спонсирование их экономики. Зачем резать курицу, которая приносит золотые яйца?», — сказал Жилин.

Экономический блок правительства России просчитывает бюджет в долларах, существует баланс интересов олигархов и коррупционного класса, а вся западная истерия вокруг "вторжения на Украину" направлена больше на народ, заявил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.