Белоруссия может вернуться к политике «многовекторности» и потеплению отношений с Западом. Такое мнение выразил в интервью для Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Для того, чтобы возобновить отношения с Западом, Минску придётся пойти на определенные уступки, подчеркнул эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«Например, выпустить из тюрем тех, кого на Западе считают политическими заключенными. Собственно, именно с этого началась предыдущая серия многовекторности, когда белорусские власти отпустили обвиненных в организации беспорядков после выборов 2010 года оппозиционных политиков, а Запад в обмен на это снял с Белоруссии санкции», — сказал Шимов.

Подобное можно было бы ожидать и сейчас, но масштабы нынешнего кризиса оказались намного глубже. Доверие Западу у официального Минска окончательно подорвано, и со своей стороны, на Западе идёт борьба сторонников жёсткой линии в отношении Белоруссии (США, Великобритания, Польша), и более умеренной, прагматичной линии (страны Западной Европы), заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.