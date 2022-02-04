Глубокая интеграция Белоруссии с Россией неизбежно приведёт к усилению контроля за политическими и экономическими процессами в республике со стороны Москвы, чего в Минске не хотят, подчеркнул эксперт.
«Для белорусской власти выгоден тот формат отношений с Россией, который был на протяжении последних 20 лет: получение экономической поддержки в обмен на самые минимальные политические уступки», — сказал Шимов.
Статус-кво в отношениях двух стран на данный момент удаётся поддерживать, и Москва не настаивает на его пересмотре, заключил эксперт.
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