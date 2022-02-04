Если преследовать Михаила Горбачева за то, что он развалил Советский Союз, тогда надо отменить Российскую Федерацию и восстанавливать Советский Союз. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Вот, например, Советский Союз фактически был правопреемником Российской империи. Он возник на той же территории, и даже договоры Российской империи — какие-то отменили, какие-то признали, и так далее. Но большевики же себя не осуждали за то, что они развалили Российскую империю. Они осуждали белых, которые Российскую империю защищали от них. Но себя они не осуждали. Они уничтожили империю и создали на её территории другое государство», — пояснил Ищенко.

Исходя из этого, у России нет никаких юридических оснований для осуждения Горбачева, потому что она — не Советский Союз, добавил политолог.

Вот если Советский Союз восстановить, тогда можно предъявлять претензии Горбачеву и всем остальным, заключил собеседник издания.

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