Современный гражданин Украины отличается от советского человека только тем, что он — антисоветский человек. Если Советский Союз боролся с украинским буржуазным национализмом, то современная Украина борется с коммунизмом. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«А так, если посмотреть выступления украинских политических деятелей конца 80-х — начала 90-х годов, то, что они рассказывали об СССР — вот как в их представлении работал КГБ, как в их представлении работал партийный аппарат, как в их представлении работало государство — вот они всё это в результате вырастили на Украине. Только, повторяю, это было их восприятие, они на самом деле не понимали, как это происходит», — категоричен Ищенко.

Собеседник издания добавил, что современный гражданин России, в отличие от советского человека, более информирован и, соответственно, более ответственен при принятии политических решений.

Полностью интервью можно прочитать здесь.