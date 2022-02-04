Печально знаменитое «Усть-Каменогорское дело» 1999 года было чистой воды провокацией казахских спецслужб для того, чтобы нанести превентивный удар по любым попыткам русских поднять голову. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Разве не таким же в наше время является дело Ермека Тайчибекова, который осужден в Казахстане на десять лет. Сначала на семь, а потом еще на четыре. Теперь еще третье уголовное дело на него открыто, причем оно еще не закончено. И всё за то, что он просто выражал в интернете идеи, что Казахстан должен проводить более последовательную политику дружбы с Россией, и за то, что критиковал внешний и внутренний курс Казахстана. За это ему дали 10 лет. А сколько дали Куату Ахметову, организатору языковых патрулей, которые преследовали старушек за то, что они разговаривают в магазинах по-русски. Ничего ему не дали, он никак не пострадал. Вот разница в отношениях. Разница в деяниях», — категоричен Затулин.

К большому сожалению, благодаря умелому руководству Назарбаева, к настоящему времени у России нет внутри Казахстана рычагов для того, чтобы без миротворческой операции влиять на нештатную ситуацию в своих интересах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.