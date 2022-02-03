Соединённым Штатам давно следовало бы согласиться на нерасширение НАТО за счёт Украины и Грузии в обмен на уступки от президента РФ Владимира Путина. Такое мнение американского эксперта Гэвина Уайлда было опубликовано в газете Politico 2 февраля

В опубликованной изданием статье рассказывается о политических силах США, критикующих действия американского правительства на Украине с позиций невмешательства в дела других стран.

Уайлд, ранее работавший в Совете национальной безопасности США и принимавший участие в выработке политики взаимоотношений с Россией, рассказал, что ранее выступал за активное вмешательство США в дела других стран, но теперь поменял свою точку зрения.

«Похоже, что эта конкретная возможность снизить напряжённость и добиться от Путина некоторых уступок упущена», — сказал Уайлд, который в настоящее время работает в Defense Priorities, аналитическом центре, ориентированном на сдержанную внешнюю политику США.