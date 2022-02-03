В Конгрессе США есть силы, критикующие действия президента Джо Байдена на Украине с миролюбивых позиций. О них рассказывается в статье, опубликованной 2 февраля в газете Politico

Кризис вокруг Украины показал, что «голуби» остаются относительно слабой силой в Вашингтоне, в том числе в Конгрессе, отмечает издание.

Ранее они надеялись на большую благосклонность со стороны команды Джо Байдена.

Вашингтонские сторонники более сдержанной внешней политики на Украине включают как левых, так и правых законодателей, замечает Politico.

Они критикуют вмешательство США на Украине по очень разным причинам.

«Одни больше заботятся о том, чтобы избежать кровопролития, другие — о том, чтобы не разбазаривать средства», — говорится в статье.

Многие выступают за невмешательство не в принципе, а в конкретный конфликт на Украине; они считают, что приоритет должен быть отдан столкновению с Китаем.

Одним из последних является законодатель-демократ Рохит Ханна из Калифорнии, сообщает газета.

«У Украины моральное превосходство. Мы можем ввести санкции и открыто выступить против путинской агрессии. Но наша национальная безопасность требует, чтобы мы не слишком ввязывались в конфликт, который ослабил бы нас по отношению к Китаю», — приводит газета его высказывание в Twitter.