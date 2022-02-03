Издание отмечает, что противостояние Байдена и российского лидера Владимира Путина из-за Украины глубоко встревожило прогрессивных законодателей и других сторонников сдержанности во внешней политике США.
Они надеялись, что уход США из Афганистана был началом эпохи «более разумного» применения американской военной мощи за рубежом, говорится в статье.
Но не прошло и шести месяцев, и многие из них опасаются, что, несмотря на обещание Байдена не размещать американские войска на линии огня, Соединённые Штаты блефуют, пытаясь вступить в войну с Россией, указывает издание.
Некоторые левые демократы в Конгрессе пытаются разработать единый подход к данной проблеме.
Это происходит на фоне широкой двухпартийной поддержки нового пакета санкций против России, которую продвигают «ястребы», включая сенатора-демократа Боба Менендеса, председателя сенатского комитета по международным отношениям, отмечает газета.
На прошлой неделе двое законодателей выступили с заявлением, в котором упрекнули администрацию Байдена в подготовке переброски войск в Европу и военной помощи Украине, что, по их словам, может привести к эскалации кризиса.
«У нас есть серьёзные опасения, что новое развертывание войск, широкие и беспорядочные санкции, а также поток смертоносного оружия на сотни миллионов долларов только усилит напряженность и повысит вероятность просчётов», — заявили законодательницы Прамила Джаяпал из штата Вашингтон и Барбара Ли из штата Калифорния.
Издание добавляет, что Ли была единственным членом Конгресса, проголосовавшим против войны в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.