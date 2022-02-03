Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах по строительству в стране завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Об этом 3 февраля сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

Рамочный договор о таком сотрудничестве планируется подписать в этот же день в ходе визита на Украину турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Резников уточнил, что на Украине также будет создан учебный центр, который будет готовить специалистов по управлению дронами различных категорий. Турецкие активистки о «Байрактарах», несостоявшемся выдворении послов и несвободе творчества в Германии © Grup Yorum

«Применяться беспилотники будут в вооружённых силах Украины, Турции и в тех странах, которые будут иметь желание их приобрести», — сообщает издание.

В ноябре 2021 года украинская государственная компания «Ивченко-Прогресс» и турецкая Baykar Makina подписали соглашение о поставках украинских двигателей для турецких дронов.

В июле того же года Украина и Турция подписали соглашение о поставках силовых агрегатов для турецких вертолётов ATAK-2.