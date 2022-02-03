Участники украинского юмористического дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко 2 февраля в эфире канала «Россия 1» пожаловались, что не могут выступать с концертами на Украине

«Какая боль»: «Кролики» Данилец и Моисеенко сняли жесткий клип о 30-летии независимости Украины © скриншот видео "Россия 1"

По их словам, после этого случая в отношении них началась «травля».

«Началась травля по Украине, что мы снимаемся в стране-агрессоре. С тех пор мы не работает в нашей стране, к нашему сожалению огромному», — добавили артисты.

Они вспомнили, что последний их концерт прошел в Чернигове в 2015 году.

На вопрос ведущего о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, артисты ответили, что на него «подействовали силы, которые изменили его риторику и мысли, о которых говорил на выборах».

«Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал не любимых народом Украины политиков. Когда это все случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа. Мы не ожидали», — заявили «Кролики».

Артисты внесены в базу скандального сайта «Миротворец» якобы за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации» России.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.