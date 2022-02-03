«Первый звоночек был в январе 2015 года, сорвали нам два концерта в Трускавце. Связано это было с тем, что на "Параде звезд" Иосиф Давыдович [Кобзон], Олег Газманов и Валерия пели песню про санкции, а нас подмонтировали, что мы там сидим и аплодируем, хотя мы эту съемку вообще не видели», — заявили они.
По их словам, после этого случая в отношении них началась «травля».
«Началась травля по Украине, что мы снимаемся в стране-агрессоре. С тех пор мы не работает в нашей стране, к нашему сожалению огромному», — добавили артисты.
Они вспомнили, что последний их концерт прошел в Чернигове в 2015 году.
На вопрос ведущего о нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, артисты ответили, что на него «подействовали силы, которые изменили его риторику и мысли, о которых говорил на выборах».
«Он всегда выступал за счастье и радость, критиковал не любимых народом Украины политиков. Когда это все случилось, было больно. Не только для нас, как для артистов, а для всего народа. Мы не ожидали», — заявили «Кролики».
Артисты внесены в базу скандального сайта «Миротворец» якобы за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации» России.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.