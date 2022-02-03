Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что командование ВСУ выявило неготовность военно-медицинских госпиталей украинской армии в Донбассе к приёму большого количества раненных. Об этом сообщает 3 февраля Донецкое агентство новостей

По словам Басурина, такую информацию ДНР получили от своей разведки.

«Командованием медицинскими силами ВСУ завершена проверка подразделений медицинского обеспечения в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе, которая показала неготовность военно-медицинских госпиталей к приему раненых. Не хватает койко-мест и перевязочных материалов. Наиболее проблемным вопросом является нехватка санитарного транспорта для эвакуации раненых с поля боя», — рассказал донецкий офицер.

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Также украинские подразделения в Донбассе должны получить 40 санитарных автомобилей из резерва командования медицинских сил.

Басурин заявил, что перечисленные факты свидетельствуют о продолжающейся подготовке киевского правительства к активным боевым действиям в Донбассе.

Агентство в этой связи отмечает, что с середины января на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается рост напряжённости. После новогодних и рождественских праздников ВСУ увеличили интенсивность обстрелов, а также начали наращивание сил в регионе, говорится в сообщении.