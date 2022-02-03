По словам Басурина, такую информацию ДНР получили от своей разведки.
«Командованием медицинскими силами ВСУ завершена проверка подразделений медицинского обеспечения в зоне так называемой операции объединенных сил на Донбассе, которая показала неготовность военно-медицинских госпиталей к приему раненых. Не хватает койко-мест и перевязочных материалов. Наиболее проблемным вопросом является нехватка санитарного транспорта для эвакуации раненых с поля боя», — рассказал донецкий офицер.
По его словам, для исправления сложившейся ситуации украинская армия должна в кратчайшие сроки переоборудовать 30 единиц автомобильной техники под медицинский транспорт.
Также украинские подразделения в Донбассе должны получить 40 санитарных автомобилей из резерва командования медицинских сил.
Басурин заявил, что перечисленные факты свидетельствуют о продолжающейся подготовке киевского правительства к активным боевым действиям в Донбассе.
Агентство в этой связи отмечает, что с середины января на линии соприкосновения сторон в Донбассе отмечается рост напряжённости. После новогодних и рождественских праздников ВСУ увеличили интенсивность обстрелов, а также начали наращивание сил в регионе, говорится в сообщении.