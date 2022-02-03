Командир батальона «Спарта» Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Жога вызвал бывшего профессионального боксёра Владимира Кличко на бой. Об этом он написал 3 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

«Прочитал новость о том, что Кличко-младший записался добровольцем на фронт. Если Владимир это сделал всерьёз, а не для дешёвого и псевдопатриотического пиара — я как защитник Донбасса приглашаю его на реальный бой, на реальном фронте», — написал офицер ДНР.

Выбор оружия для такого боя Жога предложил оставить за Кличко, предположив, что американские инструкторы уже научили его «обращаться с этими взрослыми игрушками».

«Если же вы записались в тербат — для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остаётся лишь посочувствовать вашим поклонникам. Ведь свой спортивный авторитет, который, безусловно, имеется, вы расстрачиваете на неадекватные военные амбиции. А совсем не на то, чтобы найти реальные пути примирения», — упрекнул спортсмена Жога.

Кличко взялся за оборону Киева против России и призвал жителей «готовиться к худшему» © пресс-служба В.Кличко

О решении Владимира Кличко вступить в бригаду территориальной обороны Киева ранее сообщил его брат, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Такие бригады создаются на Украине под предлогом якобы существующей угрозы «вторжения» РФ.

Батальон «Спарта» — отдельное подразделение вооруженных сил ДНР. Было создано в августе 2014 года, участвовало в боях за Славянск и за Донецкий аэропорт.

До своей гибели 16 октября 2016 года батальон возглавлял известный доброволец из России Арсен Павлов, также известный как Моторола.