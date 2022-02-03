«Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы», — подчеркнул Шольц, рассказывая о будущей встрече с российским лидером.
Шольц опроверг предположения о разногласиях внутри правящей партии СДПГ по поводу курса страны в отношении России.
На вопрос о роли экс-канцлера страны Герхарда Шрёдера в решении об отказе Германии от поставок оружия Украине, Шольц указал:
«Если я правильно понимаю конституционный строй Федеративной Республики Германии, здесь есть только один канцлер, и это я».
Также он рассказал, что Германия является страной, оказывающей наибольшую помощь Украине. По его словам, Германия выделила почти два миллиарда евро на экономическую помощь этой стране.