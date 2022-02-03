Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, чтобы проинспектировать учения «Союзная решимость-2022», а также провести переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает 3 февраля РИА Новости

Глава минобороны Украины заговорил о встрече с Шойгу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктором Хрениным.

В ходе визита Шойгу заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к учениям и посетит экспозицию мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где возложит венок в Вечному огню.

Ранее российские войска прибыли в Белоруссию для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля. До 9 февраля на территории республики в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства.

По словам генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, совместные учения России и Белоруссии имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух государств.