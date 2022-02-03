«Мы не фиксируем сегодня формирования ударных подразделений», — отметил министр.
По его словам, украинская разведка постоянно следит за текущей ситуацией и сравнивает свои данные с данными стран-«партнёров».
Резников заявил, что в настоящее время российские наземные подразделения, расположенные вблизи украинских границ (включая территорию Белоруссии), насчитывают около 115 тыяч человек.
Комментируя российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», которые пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля, Резников отметил, что Украина не намерена осуществлять провокации и не ожидает их от белорусской стороны.
«Мы считаем, что не существует никаких оснований для вражды и недружественного непонимания. Мы надеемся, что пребывание российских войск будет временным и по окончании учений они уйдут с территории Беларуси», — заявил министр.
В последние месяцы США и некоторые страны НАТО неоднократно обвиняли Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В Кремле отвечали, что такие обвинения не имеют никаких оснований, и РФ не собирается ни на кого нападать.
Позиция киевского правительства в этой связи отличалась непостоянстовом.
Там также заявляли о якобы имеющейся угрозе вторжения России, однако на днях президент страны Владимир Зеленский указывал, что нагнетаемая Вашингтоном напряжённость вызывает панику у населения и негативно влияет на экономику.