Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля сравнил ситуацию в мире с обстановкой перед Второй мировой войной, передает belta.by

Лавров сказал, будет ли война © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По его словам, на фоне милитаризации европейского региона в любой момент может наступить «горячая фаза». Он отметил, что для Минска очевидно, кто стал инициатором эскалации, однако не назвал никого конкретного.

«Мы хорошо помним ужасы той войны и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века», — высказался президент.

Ранее Лукашенко в своем послании парламенту назвал условия начала войны. По его словам, война начнется только в двух случаях. Первый вариант — если против Белоруссии будет совершена прямая агрессия и развязана горячая война. Второй вариант — если на Россию осуществят непосредственное нападение.