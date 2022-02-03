По словам организаторов, проблема насилия в армии масштабная, но власти и правоохранители на неё практически не обращают внимания, а случаи смертей из-за неуставных отношений замалчиваются.
В акции участвуют люди, чьи близкие пострадали от «дедовщины».
В частности, это семьи, родные которых погибли в воинской части 3021, где служил расстрелявший сослуживцев Артемий Рябчук. По распространённой версии, основным мотивом убийства были издательство и травля нацгвардейца.
Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных в каждом отдельном случае гибели их близких.
В ночь на 27 января 21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории Южмаша в Днепре. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Он сбежал с оружием, позднее его задержали.