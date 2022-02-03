Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», заявил 3 февраля экономист и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала «Наш»

Такой шаг важен, поскольку позволит избежать высоких цен на газ и соответствующего негативного влияния на экономику, указал украинский эксперт. Марунич ответил, почему на Украине высокие цены на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это важно не для "Нафтогаза", не для [Владимира] Зеленского и правительства — это важно для конечного потребителя. Цена газа конечная с НДС — 60 гривен (около 162 рублей — Ред.), у нас встанет скоро вся промышленность», — сказал Марунич.

Эксперт предупредил, что отказ от российского газа, в пользу которого агитируют некоторые украинские чиновники, повредит потребителям и промышленности страны.