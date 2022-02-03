Партия «Слуга народа» решила отозвать четырёх депутатов Запорожского областного совета. Об этом сообщает 3 февраля «24 канал»

По информации СМИ, отозваны будут депутаты Виталий Толочек, Сергей Селевич, Юрий Капустянский и Роман Терехов.

Глава областного отделения правящей партии Павел Мельник заявил, что для отзыва депутатов будет применён принцип императивного мандата. По его словам, в украинской практике этот принцип применяется впервые. Изгнание депутата. Чем для «Слуги народа» обернётся скандал с Дубинским © Facebook, 112.ua

Телеканал сообщает, что раскол в рядах «Слуги народа» в области произошёл из-за из-за избрания Виталия Боговина председателем Запорожского облсовета.

Депутаты других фракций сочли это избрание нелегитимным, и их поддержала вышеупомянутая «четвёрка».

Императивным мандатом называется ограничение в действиях выборного должностного лица условиями, при нарушении которых он может быть отозван.

К примеру, депутат может быть ограничен запретом на выход из фракции.