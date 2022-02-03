Международный комитет общественно-политической организации «Демократические социалисты Америки» (ДСА) призывает к выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в опубликованном на днях заявлении комитета

Заявление, озаглавленное «Международный комитет ДСА выступает против милитаризации и интервенционизма США в Украине и Восточной Европе и призывает положить конец экспансионизму НАТО», было опубликовано на сайте организации.

После нескольких месяцев обострения напряжённости и сенсационалистского ажиотажа в западных СМИ, разжигающих конфликт на Донбассе, правительство США привычно реагирует на ситуацию в Украине угрозами, санкциями, военной помощью киевскому режиму и увеличением военного присутствия в регионе, говорится в заявлении. Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине © CC0, Pixabay

Там также отмечается, что НАТО — это механизм западного империалистического господства под руководством США, подпитывающий экспансионизм, милитаризацию и разрушительные интервенции.

Первоначально он состоял из 12 членов-основателей, а сегодня вырос до 30 стран, с прицелом на дальнейшее включение в его состав Украины и Грузии.

«Это нарушает предыдущие обязательства против расширения НАТО на восток и является основным источником роста напряженности и военной эскалации в регионе», — указывается в заявлении.

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В заявлении даётся высокая оценка Минским соглашениям 2015 года, которые, по мнению комитета, заложили основу для прекращения боевых действий в Донбассе достижению автономии этого региона в составе Украины.

Однако различия в толковании соглашения, а также подрыв мирного процесса со стороны США, в том числе путём поддержки украинских националистов, привели к его невыполнению украинским правительством, в результате чего конфликт зашёл в тупик, указывает международный комитет американского движения.

Военные действия между сторонами продолжаются, и в условиях обострения военной напряжённости между Россией и Украиной ситуация требует принятия немедленных мер безопасности во избежание военной эскалации, говорится в заявлении. «Финляндизация»: мирный переход к демократии © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Комитет призывает правительство США остановить продолжающуюся милитаризацию в регионе, не вводить новых санкций против России, выполнять сделанные когда-то обязательства по нерасширению НАТО, и предоставить гарантии того, что Украина останется нейтральным государством.

«Эти меры имели бы решающее значение, чтобы позволить дипломатии добиться разрешения этого конфликта, не превращая его в большую региональную войну между ядерными державами. Мы призываем антивоенных активистов быть решительными в противодействии военной эскалации и требовать прочного дипломатического решения», — заканчивает своё заявление международный комитет ДСА.

В настоящее время ДСА является крупнейшим в США социалистическим движением, насчитывающим десятки тысяч членов и имеющей своих представителей в местных органах власти. Выходцами из ДСА являются члены американского конгресса Александрия Окасио-Кортес и Рашида Тлаиб.