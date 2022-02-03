Несколько украинских радикальных организаций 1 февраля начали бессрочную акцию протеста у здания телеканала «НАШ», передает vesti.ua

Погребинский раскрыл, чем Мураев выгоден Зеленскому © REUTERS, Vladislav Musienko

В среду, 2 февраля к акции подключились сторонники одесского радикала Сергея Стерненко. У Стерненко требований было больше, среди них: отправить владельца телеканала, экс-депутат Верховной Рады Евгения Мураева и сам телеканал под санкции, а также принять так называемый закон о коллаборационистах.

В ответ на провокации телевизионщики включили свои колонки, через которые гимном Украины, комментариями о психическом состоянии собравшихся и радиоэфиром попросту глушили митингующих.

В среду радикалы «сожгли Мураева» — символически подожгли урну, которую обклеили его портретами.

«Бессрочная» акция продлилась всего час. Попытку «штурма» телеканала быстро пресекли правоохранители.

В прошлом году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сделал телеканалу «НАШ» предупреждение и назначил два штрафа на общую сумму более 200 тыс. грн за разжигание в эфире «вражды и ненависти».