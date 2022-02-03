«Я согласен, что главной причиной утаивания фактов представителей провластного политического большинства было влияние этого инцидента на репутацию президента. Насколько мне известно, вся команда президента ответственная за его пиар очень болезненно относится ко всем фактам, связанным с личной репутацией президента. В августе месяце, когда произошло ДТП, рейтинг был не очень хорошим. Я думаю, что все скандалы, связанные с отдельными депутатами, которые напрямую даже не аффилированы с президентом, но это все бьет по рейтингу президента», — заявил эксперт.
То же самое, по его мнению, касается вопросов Донбасса и борьбы с пандемией. Поэтому никто в МИД не объясняет, что происходит во внешней политике и почему на Украине сначала была попытка договориться с Россией, потом с США, а теперь с Великобританией.
В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждал, что автомобилем управлял его водитель, хотя полиция Украины предъявила запись, подтверждавшую, что за рулем сидел сам депутат. Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.
На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.