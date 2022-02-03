Попытка скрыть видео ДТП с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Александром Трухиным была сделана, чтобы спасти рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 2 февраля заявил политолог-международник Андрей Бузаров в эфире телеканала «Наш»

«Я согласен, что главной причиной утаивания фактов представителей провластного политического большинства было влияние этого инцидента на репутацию президента. Насколько мне известно, вся команда президента ответственная за его пиар очень болезненно относится ко всем фактам, связанным с личной репутацией президента. В августе месяце, когда произошло ДТП, рейтинг был не очень хорошим. Я думаю, что все скандалы, связанные с отдельными депутатами, которые напрямую даже не аффилированы с президентом, но это все бьет по рейтингу президента», — заявил эксперт.

То же самое, по его мнению, касается вопросов Донбасса и борьбы с пандемией. Поэтому никто в МИД не объясняет, что происходит во внешней политике и почему на Украине сначала была попытка договориться с Россией, потом с США, а теперь с Великобританией.

Разумков обвинил Зеленского и Ермака в покрывательстве Трухина © Facebook, Дмитро Разумков

На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.