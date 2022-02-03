Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия собирает с малых и крупных бизнесменов деньги на развитие партии и подготовки ее к очередным выборам в черную кассу. Об этом заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24» 2 февраля

«Целая куча ботоферм. После моего выступления эти боты на меня будут кидаться, как бродячая собака. Они понимают, что в следующем году выборы. Народ их выбирать не хочет, нужны большие средства. Начали собирать деньги… Из каких средств каждый месяц и за что этим неучам дается от 20 до 50 тысяч, где это берется?… Арахамия, руководитель этой фракции, смотрит, где взять деньги на черную кассу», — заявил Москаль.

По его словам, деньги уже потребовали с крупных торговых сетей, таких как «Сильпо» и частной компании «Новая почта». Средства, по его словам, пойдут на подкуп депутатов и оплату услуг политологов.

Разумков обвинил Зеленского и Ермака в покрывательстве Трухина © Facebook, Дмитро Разумков

Также украинский политолог Алексей Буряченко выразил мнение, что украинцы все еще не дошли до точки кипения, чтобы сформировать запрос на новую власть. Также он отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года.