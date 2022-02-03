«Целая куча ботоферм. После моего выступления эти боты на меня будут кидаться, как бродячая собака. Они понимают, что в следующем году выборы. Народ их выбирать не хочет, нужны большие средства. Начали собирать деньги… Из каких средств каждый месяц и за что этим неучам дается от 20 до 50 тысяч, где это берется?… Арахамия, руководитель этой фракции, смотрит, где взять деньги на черную кассу», — заявил Москаль.
По его словам, деньги уже потребовали с крупных торговых сетей, таких как «Сильпо» и частной компании «Новая почта». Средства, по его словам, пойдут на подкуп депутатов и оплату услуг политологов.
Ранее Москаль также заявил, что настроения в регионах свидетельствуют о том, что «Слуга народа» на следующих выборах в парламент с трудом преодолеет барьер в 5%.
Также украинский политолог Алексей Буряченко выразил мнение, что украинцы все еще не дошли до точки кипения, чтобы сформировать запрос на новую власть. Также он отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года.