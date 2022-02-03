«В ДТП может попасть каждый, но у народного депутата есть пособники — такие как министр внутренних дел, глава ГБР, и, я уверен, Офис президента… И это заместитель главы бюджетного комитета (Трухин — ред.), это даже не рядовой народный депутат. Это целый заместитель, приближенный к Офису. Поверьте мне, об этом знал президент, об этом знал глава Офиса. Я не верю, что министр внутренних дел тихонько спрятал это себе в карман. Об этом потом знало ГБР», — рассказал Разумков.
Также экс-спикер заявил, что по этому делу «фактически это все соучастники преступления».
В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждал, что автомобилем управлял его водитель, хотя полиция Украины предъявила запись, подтверждавшую, что за рулем сидел сам депутат. Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.
На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.