Пособниками депутата Верховной Рады от партии «Слугу народа» Александра Трухина, попавшего в скандальное ДТП, являются первые должностные лица страны, включая руководство Офиса президента Украины. Об этом 2 февраля заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24»

«В ДТП может попасть каждый, но у народного депутата есть пособники — такие как министр внутренних дел, глава ГБР, и, я уверен, Офис президента… И это заместитель главы бюджетного комитета (Трухин — ред.), это даже не рядовой народный депутат. Это целый заместитель, приближенный к Офису. Поверьте мне, об этом знал президент, об этом знал глава Офиса. Я не верю, что министр внутренних дел тихонько спрятал это себе в карман. Об этом потом знало ГБР», — рассказал Разумков.

Также экс-спикер заявил, что по этому делу «фактически это все соучастники преступления».

Зеленский прокомментировал скандальное видео с Трухиным © president.gov.ua

На видео, обнародованном журналистами «Украинской правды» 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.