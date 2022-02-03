К публикации скандального видео с места ДТП с участием соратника Владимира Зеленского Александра Трухина могло быть причастно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Такое мнение 2 февраля выразил дипломат, бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive

«Не просто так слили информацию по Трухину. Это удар по президенту сейчас. Что сейчас выльется информация, которая свяжет президента, что он был в курсе всей этой ситуации, и он все же прикрывал. И какие вообще были договоренности при этом. Они же общаются все в мессенджарах. Это все фиксируется и все продается», — заявил эксперт.

По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины работает напрямую вместе с иностранной разведкой и «сливает информацию».

В августе прошлого года на трассе под Киевом иномарка Трухина врезалась в два других автомобиля. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждал, что автомобилем управлял его водитель, хотя полиция Украины предъявила запись, подтверждавшую, что за рулем сидел сам депутат. Несмотря на это, ни к каким последствиям для Трухина расследование не привело.

«Достоинство выше»: Аваков пиарится на деле о ДТП с Трухиным © пресс-служба А.Авакова

Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование. Он заявил, что сейчас «тихонечко уйдет в лес» и стал предлагать полицейскому взятку, а также пообещал связаться с главой МВД Денисом Монастырским.

В результате поднявшегося скандала 2 февраля Трухина исключили из рядов правявщей партии «Слуга народа». В связи с осуждением президентом Украины действий нардепа многие вспоминают, как в ноябре прошлого года во время пресс-марафона Владимир Зеленский выражал сомнения в том, что за рулём сидел действительно Трухин, и говорил, что не хочет обращать большого внимания на «обычное ДТП».