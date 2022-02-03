Президентская партия «Слуга народа» если и пройдет на следующих очередных парламентских выборах, которые должны пройти осенью 2023 года, то в малом количестве. Об этом заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала «Украина 24» 2 февраля

В частности, Москаль обвинил главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в том, что он получает от бизнесменов деньги на развитие партии в некую «черную кассу». Рост рейтинга партии Порошенко получил объяснение © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Они считают, что все им должны пополнять "черную кассу", а они будут готовиться к выборам. Ну не будут они уже в парламенте. А даже если и будут, то 5% во многих областях они уже не преодолевают на парламентских выборах. В 2023 парламентские выборы, а в 2024-м выборы президента в Украине. Вот они сегодня и готовят "черную кассу" на избирательную кампанию», — заявил он.

Ранее украинский политолог Алексей Буряченко выразил мнение, что украинцы все еще не дошли до точки кипения, чтобы сформировать запрос на новую власть. Также он отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года.