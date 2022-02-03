Президент России Владимир Путин в статье для китайского информационного агентства Синьхуа раскритиковал попытки ряда стран политизировать Олимпиаду, говорится 3 февраля на сайте Кремля

Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

«Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм», — отметил он.

Российский лидер добавил, что накопленный Китаем опыт безупречной организации представительных международных состязаний способствует проведению «праздника мирового спорта на самом высоком уровне».

Путин также заявил, что спорт объединяет людей и дарит им мгновения гордости за страну, а попытки политизировать его в угоду своим амбициям счел неправильными.

«Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал он.

По словам президента, такие подходы разделяет большинство государств-участников международного олимпийского движения.

Ранее сообщалось, что в состав делегации президента России на предстоящей Олимпиаде в Пекине из-за пандемии войдут 10 человек вместо обычных 25. Известно, что в Китай с Путиным поедут глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минэнерго Николай Шульгинов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник лидера РФ Юрий Ушаков.