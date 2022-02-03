«Если нет безопасности свободы слова, и мы об этом говорим уже не один год, то значит, что мы обсуждаем не конструктивный вопрос, не вопросы, которые делают Украину сильнее, а которые делают слабее. Слабая власть в этом смысле. Не может навести порядок или не хочет, потому что боится. У них другие интересы», — заявил Карасев.
Вечером во вторник 1 февраля около сотни представителей «Национального корпуса» пикетировали студию телеканала «Наш» с обвинениями в пророссийских взглядах. Радикально настроенные лица испортили рекламный баннер с логотипом телеканала, наклеив на него эмблему российской армии.
На следующий день митинг продолжился. Радикалы расшатывали закрытые на территорию ворота. Звучал лозунг Майдана 2014 года — «кто не скачет, тот москаль». И соответственно присутствующие скакали. Также звучал гимн Украины. Позже выяснилось, что в программе митинга это запланировано не было. Гимн включила студия телеканала. По данным журналистов, на митинг присутствовал украинский националист Сергей Стерненко и глава праворадикальной организации «С14» Евгений Карась.