Украинская власть не хочет наводить порядок на улицах, потому что боится последствий. Такое мнение 2 февраля в эфире телеканала «Наш» выразил украинский политолог Вадим Карасев

«Если нет безопасности свободы слова, и мы об этом говорим уже не один год, то значит, что мы обсуждаем не конструктивный вопрос, не вопросы, которые делают Украину сильнее, а которые делают слабее. Слабая власть в этом смысле. Не может навести порядок или не хочет, потому что боится. У них другие интересы», — заявил Карасев.

Неонацисты нацелились на Харьков, мэрия держит оборону © РИА Новости, Игорь Чекачков / Перейти в фотобанк

На следующий день митинг продолжился. Радикалы расшатывали закрытые на территорию ворота. Звучал лозунг Майдана 2014 года — «кто не скачет, тот москаль». И соответственно присутствующие скакали. Также звучал гимн Украины. Позже выяснилось, что в программе митинга это запланировано не было. Гимн включила студия телеканала. По данным журналистов, на митинг присутствовал украинский националист Сергей Стерненко и глава праворадикальной организации «С14» Евгений Карась.