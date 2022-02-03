Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» из Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию. Об этом сообщает 3 февраля Министерство обороны РФ на своем сайте

В сообщении указывается, что личный состав ЗРК, в рамках этой проверки, совершит марш на штатной технике на незнакомый полигон в Брестской области Белоруссии.

«По прибытию к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование и маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России», — говорится в сообщении.

С 10 по 20 февраля на территории Белоруссии пройдут крупные совместные военные учения «Союзная решимость — 2022», о которых президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в декабре 2021 года.