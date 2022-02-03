Украина применила полученное от западных стран оружие в Донбассе. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает 3 февраля РИА Новости

Польша готова отправить Украине оружие © Brian Aslak / flickr

По словам полпреда, оружие применили при обстреле электрической подстанции в подконтрольной ДНР Еленовке. Она указала на то, что использованные украинской стороной боеприпасы имели калибр 60 миллиметров, что является стандартом НАТО.

«Раньше такого калибра Украина не применяла», — заключила она.

Никонорова уже призывала Запад прекратить воодушевлять Украину на агрессию в Донбассе. Она отметила, что это необходимо для того, чтобы сохранять дипломатический процесс.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.