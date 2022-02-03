«Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, о чем он говорил Путину с самого начала. <…> Если он будет действовать агрессивно, мы сделаем все, чтобы убедить наших партнеров по НАТО в Восточной Европе, что мы есть, а статья 5 (Североатлантического договора, о коллективной безопасности — ред.) — это святая обязанность», — написала она.

Байден готов к новым переговорам с Путиным - Псаки
Байден готов к новым переговорам с Путиным - Псаки
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Накануне Пентагон объявил, что США направляют дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. Согласно заверениям Пентагона, они будут находиться в союзных европейских странах на временной основе и при согласии принимающих сторон.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

 