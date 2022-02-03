Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске сил США в Европу полностью соответствует тому, о чем он ранее говорил президенту России Владимиру Путину. Об этом 2 февраля сообщила корреспондент CNN Кейтлан Коллинз в Twitter

«Байден сказал мне, что его решение о размещении войск "полностью соответствует" тому, о чем он говорил Путину с самого начала. <…> Если он будет действовать агрессивно, мы сделаем все, чтобы убедить наших партнеров по НАТО в Восточной Европе, что мы есть, а статья 5 (Североатлантического договора, о коллективной безопасности — ред.) — это святая обязанность», — написала она.

Biden tells me his decision to deploy troops is “totally consistent” w/ what he’s told Putin since the beginning. “As long as he’s acting aggressively, we are going to make sure we reassure our NATO allies in Eastern Europe that we’re there and Article 5 is a sacred obligation.” — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 2, 2022

Байден готов к новым переговорам с Путиным - Псаки © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.