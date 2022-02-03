Посольство России в США считает позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента США Неда Прайса о необходимости реализации Минских соглашений. Об этом говорится 3 февраля в заявлении посольства в Facebook

Золотарёв объяснил, чем Америке выгодны Минские соглашения © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

Прайс ранее заявил, что США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.

США традиционно обвиняют Россию в нарушениях Минских соглашений. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.