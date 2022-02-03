«Считаем позитивным сигналом заявление представителя госдепартамента Прайса о необходимости полной реализации минских соглашений, озвученное в ходе брифинга 2 февраля. Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с "больной головы на здоровую" и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — сказано в материале.
Прайс ранее заявил, что США выступают за полную имплементацию Минских соглашений, видя в них путь к разрядке напряженности вокруг Украины, обвинив Россию в их нарушении.
США традиционно обвиняют Россию в нарушениях Минских соглашений. РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.