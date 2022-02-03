Директор Института внешней политики Дипломатической академии при министерстве иностранных дел (МИД) Украины Григорий Перепелица в эфире интернет-канала UkrLife на днях заявил, что российская армия является самой мощной в мире

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

«Для того, чтобы сломать восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил», — признал Перепелица.

Он отметил, что значительное преимущество над европейскими странами наблюдается и в танках, и в более тяжелых вооружениях.

Ранее президент США Джо Байден одобрил переброску около 2000 американских военных в Европу. Кроме того, сообщалось, что еще около тысячи бойцов армии США, которые в настоящее время дислоцированы на территории Германии, будут передислоцированы в Румынию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Британия и другие союзники США также готовы направить войска на восток НАТО для его усиления.