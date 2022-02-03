Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях в эфире партийного ТВ назвал Украину «язвой на теле Европы»

«Лучше, чем афганский вариант»: Жириновский одобрил эвакуацию дипломатов США из Киева © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Ущерб несет только Украина. Украина никогда не будет победителем. И никогда не будет до конца побежденной. Это не выгодно американцам, которым нужна язва на теле Европы, которая будет кровоточить, загнаиваться. Это долгоиграющая пластинка. Это можно превратить в европейский Афганистан. Банда на банду, кто-то кому-то помогает, у всех какие-то особые средства защиты и нападения, там могут и химическое оружие применить. Потом это свалят или на ополчение, или на Москву. Они могут переодеться в российскую военную форму и совершить нападение где-то на территории Украины. Это все CNN будет в прямом эфире показывать всему миру» — пояснил депутат.

Ранее Жириновский призвал украинского министра обороны «выброситься из окна», не дожидаясь возможного «вторжения» России.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.