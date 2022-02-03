Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ опубликовали 2 февраля на портале правовой информации

Поклонская может получить новую должность - источник © Поклонская/Instagram сказано, что документ вступает в силу со дня подписания.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — говорится в тексте другого указа.

Ранее бывший депутат сообщила СМИ, что не сможет приступить к дипломатической службе по личным причинам, добавив, что готова продолжать работу на любой должности, где будет полезна государству.

Путин назначил Поклонскую послом в середине октября прошлого года. Она должна была прибыть на новое место работы до середины ноября. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за службу все это время.