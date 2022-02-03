Президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая отметил, что РФ и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, сообщили 3 февраля на сайте Кремля

В Китае рассказали, как оружие РФ и КНР создаст проблемы для США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк сказал российский лидер.

В январе министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия обязаны не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии. Он уточнил, что «Москве и Пекину необходимо продолжить углублять координацию и взаимодействие своих государств, противодействовать вмешательству сил извне во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали там хаос». В декабре он же заверял, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.