«Хочу ещё раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд», — сказал российский лидер.
В январе министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия обязаны не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии. Он уточнил, что «Москве и Пекину необходимо продолжить углублять координацию и взаимодействие своих государств, противодействовать вмешательству сил извне во внутренние дела стран Центральной Азии, а также не допустить, чтобы «цветные революции» и «три силы зла» (терроризм, экстремизм, сепаратизм) вызывали там хаос». В декабре он же заверял, что дружественные отношения Китая с Россией не ослабнут ни при каких изменениях ситуации на международной арене.