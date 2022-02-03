Переброска американских войск означает, что США продолжают наращивать напряженность в Европе, что доказывает обоснованность беспокойства со стороны России. Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал CNN

Военные РФ не могут игнорировать активность НАТО - Песков © РИА Новости, Михаил Голенков / Перейти в фотобанк заявил Песков.

По его словам, переброска сил США в Европу — «лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться».

Ранее Пентагон объявил об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.