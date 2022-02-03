«США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе», — заявил Песков.
По его словам, переброска сил США в Европу — «лучшее доказательство того, что у нас, России, есть очевидная причина беспокоиться».
Ранее Пентагон объявил об отправке дополнительных сил в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.