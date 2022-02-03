Посольство России в Сербии возмутила статья посла США в Приштине о ситуации вокруг Украиныю. Об этом сообщили 2 февраля на Facebook-странице российского диппредставительства

Лавров рассказал, к каким отношениям с США стремится Россия © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джефри Ховенира по украинской проблематике. Степени искажения реальности, наверное, позавидовали бы даже ведущие вашингтонские пропагандисты периода "холодной войны". Хочется спросить — неужели никаких угрызений совести нет? Пользуясь словами нашего министра Сергея Викторовича Лаврова: нам — когда такое читаем — за авторов стыдно», — написали российские дипломаты.

По их мнению, некоторые одиозные пассажи невозможно объяснить ничем иным, кроме полного незнания или намерения ввести читателей в заблуждение. Отмечается очевидная несостоятельность тезиса о якобы соблюдении Киевом Минских соглашений.

«Ведь именно обструкция киевским режимом этих одобренных СБ ООН договоренностей препятствует достижению мира в Донбассе. Дипломатическому урегулированию также не способствует бесконтрольная и безответственная передача Украине странами НАТО ­-­ под предлогом мнимой "российской угрозы" — оружия, которое Киев ежедневно применяет против мирного населения на юго-востоке страны". Но на гибель детей, женщин, стариков Ховенир и иже с ним цинично закрывают глаза: данный, как выражаются на Западе, "сопутствующий ущерб" их не интересует», — указали в российской дипмиссии и добавили, что он «не интересовал и когда натовцы варварски бомбили Сербию».

В посольстве РФ указали, что посол Ховенир позволяет себе рассуждать и о том, что «границы и территориальная целостность государств не могут быть нарушены силой», находясь в административном центре сербского автономного края Косово и Метохия, который сейчас не контролируется Белградом вследствие вооруженной агрессии США и НАТО против Югославии в 1999 году.

«За вероломные действия будто бы "оборонительного" Североатлантического альянса никто на Западе так и не понес ответственности. Об этом за океаном предпочитают молчать. Бросается в глаза стремление Ховенира выступать одновременно от имени Вашингтона и Приштины. У нас не было и нет иллюзий насчет того, кто и как заказывает музыку в Косово», — подчеркнули в российском диппредставительстве.

Дипломаты призвали американскую сторону перестать лицемерить и открыто признать нежелание содействовать справедливому косовскому урегулированию в рамках международного права, а не «конъюнктурного западного порядка, основанного на правилах».

«Ховениру стоило бы заняться своими непосредственными обязанностями. Попробовать добиться, чтобы Приштина выполнила, наконец, Брюссельские обязательства о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, полномочия которого гарантировали бы краевым сербам защиту от усиливающегося давления и нападок косовоалбанского большинства. Поспособствовать обеспечению демократического права всех желающих избирателей в крае Косово и Метохия проголосовать на запланированных на апрель выборах в Сербии», — отметили в посольстве РФ и подытожили, что будущее Балкан — в руках самих балканцев, а не «незваных западных "менторов" с их эгоистичными приоритетами и шаблонными схемами».

Статья Ховенира опубликована на сайте посольства США в Косово. В ней, в частности, утверждается, что позиция Украины и НАТО «всегда имела оборонительный характер», а Россия «пытается подорвать украинскую демократию».

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.