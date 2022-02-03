Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули 2 февраля попросил администрацию президента США Джо Байдена прояснить целесообразность поддержки вступления Украины в НАТО, передает портал Axios

Лавров: НАТО считает Украину зоной своего влияния © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Энтони Блинкену, что поддерживает отправку помощи на Украину, в которой она нуждается для «самозащиты», однако считает, что оправдывать «вступление в войну с Россией» вне интересов США.

«Я пишу, чтобы потребовать ясности относительно поддержки администрацией Байдена потенциального членства Украины в НАТО… Президент Байден объявил, что США направят больше обычных вооруженных сил в Европу, если Россия вторгнется на Украину. Такое размещение может лишь ослабить способность вооруженных сил США готовить и модернизировать силы для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Но эти упущенные возможности бледнеют по сравнению с тем, что ожидалось бы — и даже требовалось — от США, если бы НАТО действительно приняло Украину в качестве члена», — говорится в письме Хоули.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.