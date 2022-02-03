Ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилили военное присутствие на восточном фланге. Об этом заявил 2 февраля на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби

НАТО может втянуть РФ в конфликт с помощью Украины - Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он подтвердил сообщения СМИ о планах отправки «в ближайшие дни» американских военных в Европу.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.