Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора 2 февраля подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, говорится на сайте Кремля

Путин призвал делать русский мир привлекательным для всех © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк сказано в материале.

Путин изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, он обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского президента и МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.