На фоне сворачивания "многовекторности" в Белоруссии у многих российских экспертов были надежды на формирование пророссийского гражданского общества: партий и движений, однако эти надежды не оправдались. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Белоруссия система власти в целом не любит такие структуры, как партии и НКО, и поэтому не способствует деятельности даже пророссийских объединений, подчеркнул эксперт. РФ и Белоруссия «минируют» Украину - глава МВД © Facebook, Денис Монастырский

«Особенно теперь, когда заигрывания с прозападным сегментом гражданского общества едва не привели режим к краху. Но за прозападными структурами стояло мощное лобби, и власть, разыгрывая многовекторную партию, была вынуждена с ними считаться — это было условием сближения с Западом», — сказал Шимов.

Пророссийские силы же в Белоруссии не имеют ни влиятельных лоббистов, ни достаточных финансово-организационных ресурсов, ни сколько-либо значимой поддержки из РФ, заключил эксперт.

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