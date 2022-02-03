Белоруссия система власти в целом не любит такие структуры, как партии и НКО, и поэтому не способствует деятельности даже пророссийских объединений, подчеркнул эксперт.

РФ и Белоруссия «минируют» Украину - глава МВД
РФ и Белоруссия «минируют» Украину - глава МВД
© Facebook, Денис Монастырский

«Особенно теперь, когда заигрывания с прозападным сегментом гражданского общества едва не привели режим к краху. Но за прозападными структурами стояло мощное лобби, и власть, разыгрывая многовекторную партию, была вынуждена с ними считаться — это было условием сближения с Западом», — сказал Шимов.

Пророссийские силы же в Белоруссии не имеют ни влиятельных лоббистов, ни достаточных финансово-организационных ресурсов, ни сколько-либо значимой поддержки из РФ, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.