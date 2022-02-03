Выдвижения преемника Александра Лукашенко именно сейчас ожидать не стоит. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Принципиальных изменений во властной структуре республики сейчас и сразу после реформы не ожидается, подчеркнул эксперт. Иоффе рассказал о преемнике Лукашенко © president.gov.by

«Если реализуется сценарий, при котором Лукашенко совмещает оба поста, то ничего принципиально не изменится. Власть по-прежнему будет сосредоточена в руках одного человека, просто оформлена будет немного по-другому. В случае выдвижения преемника Белоруссия может столкнуться с теми же рисками двоевластия, с которыми столкнулся, например, Казахстан», — сказал Шимов.

Конечно, белорусская элита гораздо более однородная, чем казахская, но появление двух центров власти, безусловно, станет дестабилизирующим фактором для системы, и этого власти будут избегать, заключил эксперт.

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