Принципиальных изменений во властной структуре республики сейчас и сразу после реформы не ожидается, подчеркнул эксперт.
«Если реализуется сценарий, при котором Лукашенко совмещает оба поста, то ничего принципиально не изменится. Власть по-прежнему будет сосредоточена в руках одного человека, просто оформлена будет немного по-другому. В случае выдвижения преемника Белоруссия может столкнуться с теми же рисками двоевластия, с которыми столкнулся, например, Казахстан», — сказал Шимов.
Конечно, белорусская элита гораздо более однородная, чем казахская, но появление двух центров власти, безусловно, станет дестабилизирующим фактором для системы, и этого власти будут избегать, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.