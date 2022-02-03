Чем больше Запад будет вводить санкции, тем меньше шансов остаётся у Белоруссии на "многовекторную" политику. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев

Сейчас многовекторность Белоруссии состоит из России, Китая, Турции, Катара, ОАЭ, Израиля, части стран Африки, Азии и Латинской Америки, заявил эксперт. Абзалов рассказал, как себя поведёт Белоруссия в случае войны на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если будут санкционные послабления, то расширение многовекторности на страны Запада возможно. Будет это в режиме «лайт», или «хард» зависит от экономических бонусов, которые предложит Запад. Белорусский МИД ждёт любого сигнала от западных стран и находится на низком старте, чтобы вернуть отношения в период до августа 2020-го», — сказал Груздев.

Оттепель также возможна, если на выборах в США вновь победит Трамп. Но полноценного разворота на Запад ожидать не стоит, если только что-то не случится с президентом Александром Лукашенко и западная сеть влияния не сможет захватить власть, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.