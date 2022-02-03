Член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" в Белоруссии Владимир Груздев рассказал в интервью Украина.ру, насколько белорусы готовы к объединению с Россией

Народ Белоруссии готов к интеграции больше, чем власти страны, подчеркнул эксперт. Россия и Белоруссия готовятся к учениям. Вероятные противники — Запад и Украина © РИА Новости, Константин Морозов / Перейти в фотобанк

«Белорусская власть на данном этапе готова на экономическую интеграцию, но при условии, что в государственной собственности останутся крупные предприятия и инфраструктура, также она готова на военную интеграцию, чтобы военные обоих государств совместно охраняли границы союзного государства», — сказал Груздев.

В то же время, власть не готова к политической интеграции, созданию единого парламента, единого правительства и выборам одного президента, не готова отказаться от возможности печатать свою валюту, заключил эксперт.

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