На фоне сворачивания политики "многовекторности" в Белоруссии у многих российских экспертов были надежды на формирование пророссийского гражданского общества: партий и движений. Однако властям страны их поддержка оказалась не нужной. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Оргкомитета по созданию пророссийской партии "Союз" Владимир Груздев

Поле пророссийского активизма в Белоруссии не зачищено, существует множество просоюзных движений, однако власть не обращает на них внимания, подчеркнул эксперт. Груздев назвал причины изменения белорусской Конституции © Telegram-канал БелТА

«Достаточно оргкомитетов политических партий, патриотических движений и активистов, которые агитируют за развитие союзнических отношений с Российской Федерацией. Но власть в очередной раз возглавила процесс интеграции и традиционно белорусским властям не нужны ни поддержка, ни критика со стороны просоюзного лагеря», — сказал Груздев.

Белорусская власть считает себя абсолютно самодостаточной, чтобы считаться с мнением просоюзной общественности. В Белоруссии исторически сложилось, что власть самая просоюзная и самая просоциальная, и конкурентов в этой повестке власти видеть не хотят, заключил эксперт.

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