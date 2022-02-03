Поле пророссийского активизма в Белоруссии не зачищено, существует множество просоюзных движений, однако власть не обращает на них внимания, подчеркнул эксперт.
«Достаточно оргкомитетов политических партий, патриотических движений и активистов, которые агитируют за развитие союзнических отношений с Российской Федерацией. Но власть в очередной раз возглавила процесс интеграции и традиционно белорусским властям не нужны ни поддержка, ни критика со стороны просоюзного лагеря», — сказал Груздев.
Белорусская власть считает себя абсолютно самодостаточной, чтобы считаться с мнением просоюзной общественности. В Белоруссии исторически сложилось, что власть самая просоюзная и самая просоциальная, и конкурентов в этой повестке власти видеть не хотят, заключил эксперт.
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